Maria De Filippi racconta l’episodio del passato: “Ero tesa come una corda e…” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Maria De Filippi è tra le conduttrici più famose e apprezzate della televisione italiana. La moglie di Maurizio Costanzo riesce sempre a mantenere un atteggiamento molto professionale, ma anche lei ogni tanto si lascia andare alle emozioni. Ed è stato proprio quello che è accaduto nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 dicembre 2020)Deè tra le conduttrici più famose e apprezzate della televisione italiana. La moglie di Maurizio Costanzo riesce sempre a mantenere un atteggiamento molto professionale, ma anche lei ogni tanto si lascia andare alle emozioni. Ed è stato proprio quello che è accaduto nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

infoitsport : Palmeri: 'Dybala-Juve, chi mente? Caso Papu: o chiama Maria De Filippi o si risolve in un solo modo' - WowNotizie : Maurizio Costanzo annuncia l’ospitata di Maria De Filippi a Domenica In dall’amica Mara. Ecco cosa ne pensa - hayrvardalos : @yosefalein @anaisduvaI per chi mi hai preso maria de filippi - chiarachefacose : @dreamglw Seconda foto con Maria de Filippi vibes per l'angolazione della testa con quel taglio - zazoomblog : Maria De Filippi conoscete suo figlio Gabriele Costanzo? Bello come il sole – Foto - #Maria #Filippi #conoscete… -