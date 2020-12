Manchester City | si avvicina il rinnovo di De Bruyne | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sembrerebbe vicino ildi contratto di Kevin Decon il: ecco lesul centrocampista belga Kevin Deè uno dei tasselli fondamentali deldi Pep Guardiola e uno degli assistman più prolifici a livello europeo. La sua classe lo inserisce in un novero ristrettissimo di giocatori e ilvuole trattenerlo a tutti i costi. Come riportato da Fabrizio Romano, sarebbero in corso le trattative per il prolungamento di contratto con un accordo davvero molto vicino. Kevin De's #Mancontract renewal remains a 'work in progress', however we are 'really close' to a final agreement. Everything will be sorted in the next few weeks, and ...