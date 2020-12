Mamme no mask, protesta fuori scuola: “Le mascherine sono pericolose” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Secondo alcune Mamme no mask, le mascherine esporrebbero i bimbi ad anidride carbonica in eccesso. “sono pericolose”, scatta il sit-in. Alcune Mamme no mask hanno organizzato dei sit-in di protesta per impedire l’utilizzo della mascherina in classe. Come pretesto per motivare il loro dissenso, tutte loro hanno fatto riferimento a diversi casi di mal di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Secondo alcuneno, leesporrebbero i bimbi ad anidride carbonica in eccesso. “”, scatta il sit-in. Alcunenohanno organizzato dei sit-in diper impedire l’utilizzo della mascherina in classe. Come pretesto per motivare il loro dissenso, tutte loro hanno fatto riferimento a diversi casi di mal di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

