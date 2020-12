Maldini | “Mi sono sempre sacrificato per la squadra | Tassotti era il mio punto di riferimento”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paoloè stato inserito nel Dream Team del Balon d’Or da parte di France Football nel ruolo di miglior terzino sinistro. Il dirigente rossonero ha parlato così alla rivista francese dopo aver ricevuto questo importante riconoscimento: Roberto Carlos si è classificato secondo, cosa ne pensa?“La storia di Roberto Carlos all’Inter fa riflettere: è stato accantonato con il pretesto che aveva difficoltà nel difendere ma non era assolutamente vero. Era un giocatore molto difficile da superare e sorprendere nell’uno contro uno”. Quando è diventato terzino sinistro?“Ho superato la prova per entrare nel Centro Sportivo del Milan nel ruolo di ala destra. Dopo tre o quattro anni, in seguito a un infortunio di un compagno,stato arretrato e mi è piaciuto. Due anni dopo ho esordito in Serie A,giocando in questa posizione. E’ ...