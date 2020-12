Maiali ogm contro le allergie | gli Stati Uniti autorizzano l' uso alimentare

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Food and Drug Administration () statunitense ha approvato l'uso di, per usoe medico, modificati per non avere un particolare zucchero che causasulla superficie ...

bisagnino : Han fatto presto a passar dai maiali ai soldati... Tra questi e i soldati ogm cinesi siamo messi proprio bene - greenstyleit : Maiali OGM, gli USA ne approvano l’allevamento - Luca_15_5 : RT @Ale6altrove: I mangimi degli animali da allevamento (polli, tacchini, maiali, bovini e pesci) sono #ogm. Quindi chi mangia carne o pesc… - Ale6altrove : I mangimi degli animali da allevamento (polli, tacchini, maiali, bovini e pesci) sono #ogm. Quindi chi mangia carne… -

Ultime Notizie dalla rete : Maiali ogm

Il Messaggero

La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha approvato l'uso di maiali OMG, per uso alimentare e medico, modificati per non avere un particolare zucchero che ...che fa in modo che il corpo produca degli anticorpi contro lo zucchero che quindi scatenano l'allergia quando si mangia la carne. Fra i prodotti medici che potranno essere ottenuti dai maiali Ogm ...