Mafie in Toscana: allarme pandemia, infiltrazioni nelle aziende in crisi. L'intervento di Creazzo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Occhio dunque alle infiltrazioni criminali che potrebbero approfittare della breccia aperta dalla crisi di liquidità (e dalla perdita di lavoro) innescate dalla pandemia e dall'emergenza sanitaria in corso. L'allarme è stato rilanciato anche stamani durante la presentazione, on line, del quarto rapporto annuale sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione che la Regione Toscana ha commissionato alla Scuola Normale di Pisa

