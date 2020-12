Maestra vittima di revenge porn licenziata. L'audio della preside: "Ogni pretesto per mandarla via” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Io prendo Ogni pretesto per mandarla via. Cercate di farla sbagliare”. È il frammento di un messaggio audio attribuito alla preside della scuola del torinese dove lavorava la giovane Maestra finita al centro di critiche dopo la diffusione (da lei non voluta) di immagini intime. Il brano è stato fatto ascoltare oggi in tribunale, a Torino, al processo a carico della preside. Nell’audio, secondo quanto è trapelato, la donna si rivolgeva via chat alle colleghe della Maestra. Nel corso dell’udienza è stata ascoltata come testimone una seconda insegnante: alla luce dei suoi numerosi “non ricordo” sono stati letti dei passaggi della deposizione resa nel corso delle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Io prendopervia. Cercate di farla sbagliare”. È il frammento di un messaggioattribuito allascuola del torinese dove lavorava la giovanefinita al centro di critiche dopo la diffusione (da lei non voluta) di immagini intime. Il brano è stato fatto ascoltare oggi in tribunale, a Torino, al processo a carico. Nell’, secondo quanto è trapelato, la donna si rivolgeva via chat alle colleghe. Nel corso dell’udienza è stata ascoltata come testimone una seconda insegnante: alla luce dei suoi numerosi “non ricordo” sono stati letti dei passaggideposizione resa nel corso delle ...

L'audio è stato fatto ascoltare durante l'udienza

La preside della maestra vittima del revenge porn in un audio: «Non si dimette, facciamola sbagliare»

