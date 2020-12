Maestra vittima di revenge porn licenziata, la trappola della preside: «Fatela sbagliare» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il messaggio audio ascoltato in tribunale e attribuito alla dirigente: «Io non so più cosa fare. Ce l’ho a morte con lei e non voglio nemmeno vederla» Leggi su corriere (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il messaggio audio ascoltato in tribunale e attribuito alla dirigente: «Io non so più cosa fare. Ce l’ho a morte con lei e non voglio nemmeno vederla»

LorenzoScali5 : RT @debora_ergas: Vi prego leggete. E indignamoci! #Maestra vittima di #revengeporn licenziata. L’audio della direttrice dell’asilo: «Fat… - debora_ergas : Vi prego leggete. E indignamoci! #Maestra vittima di #revengeporn licenziata. L’audio della direttrice dell’asilo… - Ricchei : RT @micheledisalvo: Maestra vittima di #Revengeporn a #Torino, la preside alle colleghe: 'Fatela sbagliare, la mando via' - RobertoMerlino1 : Solidarietà alla maestra. P.S. Nel settore privato, quando”decidono”di mandarti via, inventano”prove”, non solo pr… - cdghietta : RT @HuffPostItalia: Maestra vittima di revenge porn licenziata. L'audio della preside: 'Ogni pretesto per mandarla via” -