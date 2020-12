Maestra negazionista | confermata la sospensione

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Aveva proibito ai suoi alunni di indossare le mascherine in classe, rifiutandosi di indossare la propria, usando come sola ed unica giustificazione a questo insano gesto il fatto che “tanto muoiono solo i vecchi”. Questo il comportamento di unadi Treviso. Così i genitori, non appena appresa la notizia dai loro bambini, hanno reputato giusto manifestare fuori dalla scuola affinchè venissero presi dei provvedimenti. Alla manifestazione, presente anche il sindaco di Treviso che ha tentato un dialogo con la donna, al fine di ottenere quantomeno delle spiegazioni. Il Consiglio d’Istituto ha perciò deciso: S.P. (queste le iniziali dell’insegnante) non andrà a scuola né oggi, né domani poiché sospesa. Ma non è tutto: per la donna questi potrebbero non essere gli unici due giorni die questa vicenda potrebbe pertanto non finire qui, ...