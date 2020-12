M5S, Mes e sanità: esiste un limite alle menzogne? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fino a che punto si possono raccontare balle su un avversario politico, al solo scopo di trovare una traballante motivazione per una posizione ingiustificabile, senza perdere anche l’ultimo briciolo di dignità? Da mesi ormai il premier Conte e il M5S portano avanti la loro battaglia ideologica per privare il nostro Paese dei 36 miliardi di euro del Mes, già pronti e disponibili (mentre per la prima tranche del Recovery ci sono da aspettare ancora diversi mesi). Una posizione incomprensibile, irragionevole, irresponsabile, anti europea e anti italiana. Eppure, da mesi, nonostante le richieste fortissime e quotidiane di Italia Viva e quelle più flebili del Pd e del ministro Speranza, gli ospedali, i pronto soccorso, i medici, gli infermieri, sono senza queste risorse fresche che tanto servirebbero alla nostra sanità. Hanno inquinato il dibattito con ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fino a che punto si possono raccontare bsu un avversario politico, al solo scopo di trovare una traballante motivazione per una posizione ingiustificabile, senza perdere anche l’ultimo briciolo di dignità? Da mesi ormai il premier Conte e il M5S portano avanti la loro battaglia ideologica per privare il nostro Paese dei 36 miliardi di euro del Mes, già pronti e disponibili (mentre per la prima tranche del Recovery ci sono da aspettare ancora diversi mesi). Una posizione incomprensibile, irragionevole, irresponsabile, anti europea e anti italiana. Eppure, da mesi, nonostante le richieste fortissime e quotidiane di Italia Viva e quelle più flebili del Pd e del ministro Speranza, gli ospedali, i pronto soccorso, i medici, gli infermieri, sono senza queste risorse fresche che tanto servirebbero alla nostra. Hanno inquinato il dibattito con ...

borghi_claudio : Raramente mi è capitato di vedere un'implosione totale, politica ma soprattutto morale come il M5S in questi giorni… - borghi_claudio : Il si del M5S alla riforma del MES domani sarà la più ingloriosa delle fini di un movimento antisistema. Cosa ha fa… - borghi_claudio : Notare, pure Renzi con lo zero % riesce a tenere il punto contro le cretinate eversive di conte. Il M5S con il 34%… - albyfagnano : RT @francescatotolo: La democrazia in Italia #Conte, espressione del #M5S, impone la #DittaturaSanitaria con il 14,8% nei sondaggi. Il #Pd… - alcinx : RT @HuffPostItalia: M5S, Mes e sanità: esiste un limite alle menzogne? -