Luzzi. Incendio in casa: morta Alida Lirangi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lutto a Luzzi (Cosenza) dove in un tragico incidente in casa ha perso la vita Alida Lirangi. La donna di 69 anni è deceduta a seguito delle ferite riportate in un Incendio divampato nella sua cucina. Il rogo ha interessato gli ambienti caratterizzati dalla presenza di legna da ardere e perlinato alle pareti. L'Incendio potrebbe essere stato innescato da una fuga di gas. Anche il marito è rimasto ferito. L'uomo è stato trasportato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza con ustioni e sintomi da intossicazione. L'incidente è avvenuto in località Destre, una zona di campagna. I primi a soccorrere i due anziani è stato uno dei due figli della coppia, residenti nelle immediate vicinanze. Sul posto sono poi giunti tempestivamente i vigili del fuoco, i carabinieri ed i sanitari del 118.

Tutta la comunità luzzese incredula e sgomenta per la tragedia consumatasi ieri, prima di mezzogiorno, a causa di un incendio all'interno di un'abitazione nella campagne di Luzzi.

