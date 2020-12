Lutto nel Napoletano, docente universitario stroncato da un malore a 31 anni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria la Carità (Na) – Dolore e sconforto a Santa Maria la Carità, cittadina dell’area stabiese, che oggi piange la morte di Salvatore Calabrese, il prof di Filosofia all’Università di Bologna, stroncato a soli 31 anni da un aneurisma. La sua città si unisce così al dolore di amici e parenti, Salvatore infatti era “letteralmente” un’istituzione nella piccola città del Napoletano. “In questi anni da Sindaco – racconta commosso il primo cittadino, Giosuè D’Amora – mi è capitato spesso di dover dare l’estremo saluto a dei concittadini che erano delle “istituzioni” a Santa Maria…persone che con il lungo esempio di vita avevano acquistato questo ruolo.Salvatorino, anche se ha avuto una vita breve, senza dubbio aveva acquisito già da tempo questo ruolo nella nostra cittadina”. “Quale vero ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria la Carità (Na) – Dolore e sconforto a Santa Maria la Carità, cittadina dell’area stabiese, che oggi piange la morte di Salvatore Calabrese, il prof di Filosofia all’Università di Bologna,a soli 31da un aneurisma. La sua città si unisce così al dolore di amici e parenti, Salvatore infatti era “letteralmente” un’istituzione nella piccola città del. “In questida Sindaco – racconta commosso il primo cittadino, Giosuè D’Amora – mi è capitato spesso di dover dare l’estremo saluto a dei concittadini che erano delle “istituzioni” a Santa Maria…persone che con il lungo esempio di vita avevano acquistato questo ruolo.Salvatorino, anche se ha avuto una vita breve, senza dubbio aveva acquisito già da tempo questo ruolo nella nostra cittadina”. “Quale vero ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - forumJuventus : Tutte le squadre della Juventus impegnate nel week-end, indosseranno il lutto al braccio in memoria di #PaoloRossi… - darioforcolin : Tre giorni di lutto, qui nel veneto orientale. - risolutamente : Raga sono in lutto, la verifica di fisica mi è andata malissimo oggi ascolto solo canzoni tristi per entrare meglio nel mood - TargatoCN : Lutto nel monregalese: si è spento Corrado Ambrogio, noto artista ed apprezzato insegnante -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel ciclismo, è morto Waldemaro Bartolozzi LA NAZIONE Correggio piange Iames Amaini, imprenditore e storico

Nel 1973 aveva fondato la “Blap’s Confezioni uomo”, con ... Lascia la moglie Anna Maria, i figli Erica e Nicolò, il genero Carlo Alberto, i nipoti e altri parenti. In lutto anche il locale Lions Club, ...

Basta lutto: Dior e YSL ora propongono un mood che ispiri serenità

Basta lutto: Dior e YSL ora propongono un mood che ispiri serenità, con le loro sfilate si intestano il bisogno di libertà e leggerezza ...

Nel 1973 aveva fondato la “Blap’s Confezioni uomo”, con ... Lascia la moglie Anna Maria, i figli Erica e Nicolò, il genero Carlo Alberto, i nipoti e altri parenti. In lutto anche il locale Lions Club, ...Basta lutto: Dior e YSL ora propongono un mood che ispiri serenità, con le loro sfilate si intestano il bisogno di libertà e leggerezza ...