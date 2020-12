L' uomo ha aggredito la famiglia della moglie

marisavillani : RT @ImolaOggi: Roma: uomo di 66 anni preleva 500 euro dal bancomat, aggredito e rapinato da un 21enne egiziano - ilpozzoparlante : RT @ImolaOggi: Roma: uomo di 66 anni preleva 500 euro dal bancomat, aggredito e rapinato da un 21enne egiziano - Massimo08530892 : RT @ImolaOggi: Roma: uomo di 66 anni preleva 500 euro dal bancomat, aggredito e rapinato da un 21enne egiziano - GianluPower : RT @ImolaOggi: Roma: uomo di 66 anni preleva 500 euro dal bancomat, aggredito e rapinato da un 21enne egiziano - patriziafrezzat : RT @ImolaOggi: Roma: uomo di 66 anni preleva 500 euro dal bancomat, aggredito e rapinato da un 21enne egiziano -

Ultime Notizie dalla rete : uomo aggredito

Sky Tg24

Ma non è finita qui: il padre aveva pagato quell’uomo anche per bucare le ruote delle auto nuove del figlio e della moglie. Il motivo di questa terribile violenza lascia senza parole: quel “padre” di ...Cher ha rischiato di morire per mano di un uomo che ha tentato di ucciderla. I fatti risalgono al 1982, quando la cantante Cher è stata aggredita mentre lavorava in uno spettacolo a ...