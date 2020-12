L'uomo che ha in mano la siringa del vaccino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per vaccinare il Paese, Domenico Arcuri si è intestardito su un dispositivo «ad avvitamento» che costa 5 volte di più rispetto ai modelli standard ed è difficile da reperire. Così, sono praticamente sicuri i ritardi nella gigantesca impresa della somministrazione. Per il super commissario si annuncia il prossimo fiasco di una lunga serie. L'uomo straordinario nei ritardi, nei flop e nelle promesse non mantenute «Diciamolo, siamo stati straordinari». Il modo migliore per smontare chi ti critica è spiazzarlo; potrebbe averlo detto Sun Tzu o Vanna Marchi, sta di fatto che Domenico Arcuri, super commissario ai disastri, l'ha preso in parola. E ogni qualvolta 59,999 milioni di italiani (dalla ex compagna Myrta Merlino ci aspettiamo indulgenza) si apprestano a insultarlo per i vuoti organizzativi, le gaffe, i pasticci e gli intrighi, lui sale sulla cassetta di sapone e ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per vaccinare il Paese, Domenico Arcuri si è intestardito su un dispositivo «ad avvitamento» che costa 5 volte di più rispetto ai modelli standard ed è difficile da reperire. Così, sono praticamente sicuri i ritardi nella gigantesca impresa della somministrazione. Per il super commissario si annuncia il prossimo fiasco di una lunga serie. L'straordinario nei ritardi, nei flop e nelle promesse non mantenute «Diciamolo, siamo stati straordinari». Il modo migliore per smontare chi ti critica è spiazzarlo; potrebbe averlo detto Sun Tzu o Vanna Marchi, sta di fatto che Domenico Arcuri, super commissario ai disastri, l'ha preso in parola. E ogni qualvolta 59,999 milioni di italiani (dalla ex compagna Myrta Merlino ci aspettiamo indulgenza) si apprestano a insultarlo per i vuoti organizzativi, le gaffe, i pasticci e gli intrighi, lui sale sulla cassetta di sapone e ...

matteosalvinimi : “Non ci ho pensato troppo, è stato un gesto istintivo. Credo che chiunque, in quella situazione, avrebbe fatto lo s… - teatrolafenice : ?? «Non ho mai conosciuto un uomo che vedendo i propri errori ne sapesse dar colpa a se stesso»(Confucio). Buongior… - reportrai3 : Non cambiate canale! La serata di @RaiTre prosegue con #checifaccioqui di Domenico #Iannacone. In questa puntata:… - franri76 : RT @FSC_BXL: @simplymine1705 Ripensando agli ultimi mesi,è sexy: - un omone di 1.90m in accappatoio che fuma in terrazza con 5 gradi estern… - Poquelin_Cleant : RT @babetta123: LGBTQ': l'Ungheria approva Legge rendendo impossibili le adozioni da parte di coppie dello stesso sesso - RT World News ht… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo che L'uomo che ha in mano la siringa del vaccino Panorama Nel fuoristrada spunta un bazar della droga

Bloccato un 31enne a Pontecimato mentre si aggirava con fare sospetto: gli agenti della volante hanno scoperto lo stupefacente ... Disperato si getta in Arno: salvato da agenti-eroi

Gesto estremo dovuto a delusioni d’amore e all’ansia per il Covid. Un passante nota l’uomo, i poliziotti lo recuperano allo Scalo Roncioni ... Bloccato un 31enne a Pontecimato mentre si aggirava con fare sospetto: gli agenti della volante hanno scoperto lo stupefacente ...Gesto estremo dovuto a delusioni d’amore e all’ansia per il Covid. Un passante nota l’uomo, i poliziotti lo recuperano allo Scalo Roncioni ...