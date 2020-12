L’Ungheria vieta le adozioni per le coppie omosessuali e il cambio di sesso Per farlo modifica la Costituzione

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo aver fatto cadere il veto sul budget europeo e incassata la proroga sul rispetto dello stato di diritto,dei pieni poteri pandemici a Viktor Orbán è corsa a cambiare la propria. A rimetterci saranno di nuovo i cittadini Lgbtq+, i cui diritti sono andati progressivamente diminuendo durante l’era Fidesz, il partito di Orbán, ma anche di Joseph Szajer, l’eurodeputato ungherese fermato mentre scappava da un’orgia di soli uomini in pieno lockdown a Bruxelles. Le riforme approvate martedì dal Parlamento ungherese – che entreranno in vigore nel 2023, dopo le prossime elezioni – non riguardano soltanto la comunità Lgbtq+. Innanzitutto, viene allentato il controllo sulla spesa pubblica, permettendo al governo di disporre del denaro pubblico (quindi anche delle risorse europee) con maggiore autonomia, al riparo dagli sguardi ...