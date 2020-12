L’Ungheria ha cambiato la sua Costituzione per impedire le adozioni alle coppie lgbt

Leggi su wired

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (foto: Sven Hoppe/dpa)Il 15 dicembre parlamento delha approvato una serie di emendamenti costituzionali proposti il mese scorso dal partito di governo Fidesz (in piena estensione dello stato di emergenza a causa della pandemia di Covid-19), che penalizzano ulteriormente la comunità+ nel paese. Da maggio del 2020, infatti, è stata introdotta una legge che vieta qualsiasi tentativo di riconoscimento legale del cambio di sesso delle persone trans, spingendomolto indietro nel cammino verso il riconoscimento dei diritti delle minoranze. Con questo nuovo pacchetto di riforme dellail binarismo di genere donna-uomo viene rafforzato, impedendodello stesso sesso di adottare figli, in quanto uno dei due emendamenti in questione asserisce ...