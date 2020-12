L’ULTIMO TRADITORE UN NUOVO CORSO PER IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA DOJ

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) William Barr ex agente CIA dal 1973 al 1977, fu il 77º procuratore generale degli Stati Uniti d’America sotto il presidente degli Stati Uniti d’America George H. W. Bush, insomma un uomo in mano al Deep State che aveva stretto un accordo, come molti altri Repubblicani, con il Presidente Trump, per ricoprire nuovamente la carica di Procuratore generale. Per capirci l’equivalente del Ministro dellain Italia, o quasi.La prossima settimana, il 23 Dicembre, lascerà il suo incarico. A dare la notizia delle dimissioni di Barr è stato lunedì s( 14 dicembre ) il presidente Donald Trump con cui era entrato in contrasto dopo aver riconosciuto che ildinon aveva riscontrato brogli durante le elezioni presidenziali dello s3 novembre.Trump aveva inoltre accusato Barr ...