L’ultimo royal wedding del 2020 | Philippos di Grecia e Nina Flohr hanno detto «sì»

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo le nozze di di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, avversate da una lunga serie di intoppi e finalmente andate in scena a Windsor lo scorso 17 luglio davanti ad appena venti invitati, per i royal addicted arriva un’altra bella notizia: in era coronavirus è andato in scena un nuovo matrimonio reale.