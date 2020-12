L'Ue a Germania e Italia: 'Vaccini inizino lo stesso giorno in tutti i 27 Paesi membri'" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Conferma che il primo vaccino sarà autorizzato la prossima settimana. Ma ribadisce anche che la campagna di vaccinazione deve partire lo stesso giorno per tutti i 27 Paesi Ue. E non solo per i più ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Conferma che il primo vaccino sarà autorizzato la prossima settimana. Ma ribadisce anche che la campagna di vaccinazione deve partire loperi 27Ue. E non solo per i più ...

myrtamerlino : In Germania Angela #Merkel ha deciso un #lockdown dal 16 dicembre al 10 gennaio. Adottereste questo provvedimento a… - Azione_it : Mentre in Germania si fa fronte alla crisi con autorevolezza e credibilità in Italia si apre una verifica di Govern… - dellorco85 : Se le STESSE IDENTICHE misure restrittive annunciate dalla Merkel, le avesse annunciate Conte un giorno prima, sare… - tutto1altro : RT @Zziagenio78: PIANO VACCINI INGHILTERRA:'Iniziato l'8 Dicembre' USA: 'Iniziato il 14 Dicembre' GERMANIA:'Inizieremo il 26 Dicembre' SPAG… - RovereLorenzo : RT @jacopo_iacoboni: Il problema non è solo che l’Italia inizierà le vaccinazioni antiCovid molto dopo gli altri paesi europei (non solo la… -