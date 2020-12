Luciana Littizzetto replica alla denuncia di Wanda Nara | monologo da brividi e applausi VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella puntata del 6 dicembre di Che tempo che fa,aveva commentato in modo abbastanza spinto uno scatto succinto di. Le parole adoperate dcomica, però, non sono state affatto gradite dmoglie di Icardi, la quale ha deciso, addirittura, di ricorrere ad una. Per tutta questa settimana, però, la collega di Fabio Fazio non era mai intervenuta sulla vicenda ed ha deciso di farlo direttamente durante la puntata di ieri del programma Rai. La donna ha dato luogo ad undache ha commosso tutti. Il toccantediLa querelle trae ...