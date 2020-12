Luca Zaia: «Zona rossa sino all'Epifania o faremo da soli». Zampa: «Stretta come in Germania» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato a margine di un evento organizzato dalla commissione diritti umani del Senato: «Non possiamo sottacere che attraversiamo un... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato a margine di un evento organizzato dalla commissione diritti umani del Senato: «Non possiamo sottacere che attraversiamo un...

peterkama : ho chiesto al governo delle misure dicendo che se non le fanno loro le faremo noi LUCA ZAIA - pvsassone : RT @Antonio_Caramia: Zaia prende posizione e chiede la #zonarossa. La situazione è drammatica in Veneto ma non va tanto meglio nelle altre… - monica_perico : RT @Antonio_Caramia: Zaia prende posizione e chiede la #zonarossa. La situazione è drammatica in Veneto ma non va tanto meglio nelle altre… - Deiana_Luca9 : La cialtronata di fine anno Luca Zaia: «Zona rossa sino all'Epifania o faremo da soli». Boccia: modello a zone fu… - biecoilluminist : RT @soulista: E venne il giorno in cui Luca Zaia, quello eletto Presidente col 140% dei voti, chiese a gran voce la zona rossa, ma per tutt… -