Longines Global Champions Tour | la tappa di Roma 9-12 settembre 2021

askanews

ROMA – È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il ritorno del Longines Global Champions Tour di equitazione. Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 a causa della pandemia da Covid-19, la ...Ufficializzato il calendario della manifestazione in cui Roma come sempre sarà la tappa italiana nel meraviglioso Stadio dei Marmi nel mese di settembre ...