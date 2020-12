Londra, sentenza storica: la piccola Ella morì a causa dell’inquinamento (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi a Londra è stata emessa una sentenza storica: la piccola Ella, deceduta nel 2013, morì a causa dell’inquinamento. Una bambina di nove anni morta a seguito di un attacco d’asma è reputata da oggi la prima persona nel Regno Unito a essere morta a causa dell’inquinamento atmosferico. Ella Kissi-Debrah, che viveva vicino a South L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi aè stata emessa una: la, deceduta nel 2013,. Una bambina di nove anni morta a seguito di un attacco d’asma è reputata da oggi la prima persona nel Regno Unito a essere morta aatmosferico.Kissi-Debrah, che viveva vicino a South L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

abboapk : Sentenza storica, quando in #Italia? #Londra, morta a 9 anni 'per inquinamento' - GiovanniMotta2 : Sentenza che dovrebbe fare giurisprudenza anche qui in Italia! Non mi stupirei se si arrivasse ad un verdetto simil… - UnioneSarda : 'Lo #smog ha ucciso la piccola Ella': sentenza storica a #Londra - RRmpinero : RT @Eug_Abr: Nuovo articolo su Assange. L'intento è quello di dare più visibilità possibile al caso vista l'indifferenza nonostante l'immin… - OedipusSphynx : RT @Eug_Abr: Nuovo articolo su Assange. L'intento è quello di dare più visibilità possibile al caso vista l'indifferenza nonostante l'immin… -