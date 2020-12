Londra, pub e teatri presi d’assalto: notte di follia prima della zona rossa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Londra, 16 dic – A Londra oggi è giornata di pulizie dopo che i cittadini hanno festeggiato fino a notte fonda, in quartieri come Soho, prima che la città entrasse nel “terzo livello”, vale più o meno a dire prima che da mezzanotte la capitale britannica divenisse zona rossa. Londra, teatri e pub pieni Secondo il Daily Mail, i sacchi della spazzatura sono pieni di bottiglie di vetro, segno evidente che i londinesi hanno preso in parola l’addio ai pub prima di Natale e prima del lockdown. I quartieri più quotati per la vita notturna brulicavano di cittadini la scorsa notte sebbene la folla fosse monitorata dagli agenti di polizia. Gli amanti del teatro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 dicembre 2020), 16 dic – Aoggi è giornata di pulizie dopo che i cittadini hanno festeggiato fino afonda, in quartieri come Soho,che la città entrasse nel “terzo livello”, vale più o meno a direche da mezzala capitale britannica divenissee pub pieni Secondo il Daily Mail, i sacchispazzatura sono pieni di bottiglie di vetro, segno evidente che i londinesi hanno preso in parola l’addio ai pubdi Natale edel lockdown. I quartieri più quotati per la vita notturna brulicavano di cittadini la scorsasebbene la folla fosse monitorata dagli agenti di polizia. Gli amanti del teatro ...

