Lombardia, 37.605 tamponi: 2.994 positivi I decessi sono 106. Bergamo, 122 contagi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I dati della Regione nel bollettino del 16 dicembre. Il rapporto tra i tamponi effettuati e casi emersi è pari al 7,9%.

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia 605 Avellino piange un'altra vittima: positivi al Covid a quota 605 Il Mattino Coronavirus, il bollettino di oggi 16 dicembre in Lombardia: 2.994 nuovi casi, diminuiscono i pazienti in ospedale

In Lombardia tasso di positività al 7,9% e ricoverati ancora in calo. Sul Lario 187 contagi in più

Nelle ultime 24 ore sono 2.994 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, 290 dei quali sono “debolmente positivi”. Sempre nelle ultime 24 ore 106 persone hanno perso la vita a causa del Covid, ier ...Tasso di positiva al 7,9% in Lombardia con un nuovo aumento dei tamponi processati, oltre 37mila nelle ultime 24 ore.