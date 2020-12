L' olimpionica Bellutti | una donna alla sfida del Coni

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Siamo tifose, siamo partigiane. E facciamo il tifo per Antonella, due ori olimpici, ma soprattutto laa un ambiente fortemente maschile e maschilista come quello dello sport. Candidata ...

La Gazzetta dello Sport

TRENTO. Antonella Bellutti non è certo una che si tira indietro di fronte alla sfide. Due volte titolo iridato alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e Sydney 2000, ha già fatto moltissimo per lo sport italia ...L’ex olimpionica del ciclismo e del bob si candida alla guida dello sport italiano. Prima volta nella storia, per una donna ...