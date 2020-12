Lodi | tassista incensuato si improvvisa spacciatore

(Di mercoledì 16 dicembre 2020), 16 dicembre 2020 -incensurato, in difficoltà economiche per la pandemia , sifornitore di spacciatori. La Squadra mobile della Questura dilo cattura in flagranza di ...

Lodi, 16 dicembre 2020 - Tassista incensurato, in difficoltà economiche per la pandemia, si improvvisa fornitore di spacciatori. La Squadra mobile della Questura di Lodi lo cattura in flagranza di ...Un 31enne di Vizzolo catturato dagli agenti della questura: in casa aveva sostanze stupefacenti e soldi Tassista di professione, corriere di sostanze stupefacenti per “arrotondare”. Questa la via scel ...