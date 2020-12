LOCKDOWN NATALE, VERSO NUOVO DPCM/ “Zona rossa 24 dicembre-6 gennaio”: decisione oggi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) LOCKDOWN a NATALE? VERSO NUOVO DPCM: date, ipotesi e divieti. Cts si ‘spacca’: Boccia “Zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio”, ma il Governo è diviso Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020): date, ipotesi e divieti. Cts si ‘spacca’: Boccia “dal 24al 6”, ma il Governo è diviso

matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Parlare oggi di un lockdown totale o di una zona rossa per tutto il Paese stride molto. Passare i… - myrtamerlino : In Germania Angela #Merkel ha deciso un #lockdown dal 16 dicembre al 10 gennaio. Adottereste questo provvedimento a… - Agenzia_Ansa : Verso il lockdown nazionale per il periodo di Natale #ANSA - RaiStudio24 : Il virologo F. #Pregliasco (@preglias) a #Studio24: i luoghi più rischio per i #contagi sono certamente le abitazio… - osservando001 : RT @FmMosca: Ad oggi i ristoratori non sanno se potranno servire il pranzo di Natale. Questi #Cialtroni lo sanno che i ristoranti non racco… -