Lockdown da Natale alla Befana Oggi lo scontro governo-Regioni

Roma, 16 dic – Il governo vuole chiudere tutto da Natale alla Befana, con una zona rossa nazionale – un Lockdown per tutte le vacanze – e vuole proporlo alle Regioni. E' l'occasione giusta per tappare per due settimane gli italiani in casa, dicono gli esperti. Ci aspettano mesi terribili sul fronte dei contagi, aggiungono. E allora si applica la tecnica del poliziotto buono e di quello cattivo. Alcuni esponenti dell'esecutivo dicono di voler scongiurare la chiusura totale, mentre i tre ministri della linea dura – Speranza (Salute), Boccia (Affari regionali), Franceschini (Beni culturali) – invocano il giro di vite. Risultato? governo indeciso, dichiarazioni contraddittorie, caos totale. Il tutto in vista del confronto con le Regioni, che sono sul piede ...

