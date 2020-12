“Lo smog tra le cause che hanno causato la morte di una bimba di 9 anni”: la sentenza storica della Gran Bretagna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ella Kissi-Debrah aveva 9 anni quando nel 2013 morì in seguito a un grave attacco di asma nella sua casa della periferia sud-est di Londra. Oggi 16 dicembre è arrivato lo storico verdetto della corte londinese di Southwark: l’inquinamento atmosferico e lo smog sono stati riconosciuti tra i fattori che hanno portato al decesso della bambina. Il magistrato inquirente, coroner aggiunto della corte di Southwark, Philip Barlow ha stabilito che la morte è da attribuire a insufficienza respiratoria acuta, asma e grave esposizione all’inquinamento, in particolare al biossido di azoto e polveri sottili, emesse principalmente dalle automobili, superiori alle soglie prescritte dall’Oms. Commentando la conclusione del procedimento, gli avvocati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ella Kissi-Debrah aveva 9quando nel 2013 morì in seguito a un grave attacco di asma nella sua casaperiferia sud-est di Londra. Oggi 16 dicembre è arrivato lo storico verdettocorte londinese di Southwark: l’inquinamento atmosferico e losono stati riconosciuti tra i fattori cheportato al decessobambina. Il magistrato inquirente, coroner aggiuntocorte di Southwark, Philip Barlow ha stabilito che laè da attribuire a insufficienza respiratoria acuta, asma e grave esposizione all’inquinamento, in particolare al biossido di azoto e polveri sottili, emesse principalmente dalle automobili, superiori alle soglie prescritte dall’Oms. Commentando la conclusione del procedimento, gli avvocati ...

Agenpress : Gb. Sentenza storica, lo smog tra le cause della morte di una bambina - sabrellabella : @polifosfazenri e seguendo il filo logico smog - industria - lavoro nel settore terziario in grattacieli in cui lav… - piripiripa : @olivedigrecia Anche qui in Piemonte tra nebbia e tutto il resto. Voi avete un freddo “sano” il nostro è pesante ,… - TheDebEmpire : @stocazzzzzo Sono bionda,ci vedo benissimo,sono nata e cresciuta in centro città tra metro e smog.Odio i libri,le p… - giorgiorambaldi : RT @automotivespace: Tra il dire e il fare…a proposito di smog e di elettrico | Automotive Space -

Ultime Notizie dalla rete : smog tra Storica sentenza nel Regno Unito: lo smog inserito ufficialmente tra le cause di morte di una bambina di 9 anni Open Lo smog supera i livelli di guardia scattano i divieti e controlli potenziati

Chi si era illuso che l'ultima ondata di maltempo avesse contributo a tenere lontani dalla Destra Tagliamento smog e polveri sottili ... Serve, però, correre ai ripari. Tra il 2019 e il 2020, infatti, ...

Smog e polveri sottili: le vittime invisibili che fanno dell’Italia un caso europeo. Tutti i dati

ma si forma in base a trasformazioni chimico-fisiche introdotte da altre sostanze ed è tra i responsabili, nelle giornate assolate, del cosiddetto smog fotochimico. Provoca infiammazioni a ...

Chi si era illuso che l'ultima ondata di maltempo avesse contributo a tenere lontani dalla Destra Tagliamento smog e polveri sottili ... Serve, però, correre ai ripari. Tra il 2019 e il 2020, infatti, ...ma si forma in base a trasformazioni chimico-fisiche introdotte da altre sostanze ed è tra i responsabili, nelle giornate assolate, del cosiddetto smog fotochimico. Provoca infiammazioni a ...