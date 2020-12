LIVE VOLLEY – Verona-Piacenza 0-2 (23-25, 19-25), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di mercoledì 16 dicembre 2020) NBV Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza si sfidano nel recupero della nona giornata di Superlega 2020/2021. Gli scaligeri vanno a caccia di punti per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Non sarà però facile contro una Piacenza che occupa la quarta posizione, seppur con due gare giocate in più. L’appuntamento è per mercoledì 16 dicembre alle ore 19:30. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface RISULTATI E CLASSIFICA Superlega 2020/2021 COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA NBV Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-2 (23-25, 19-25) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) NBVe Gas Sales Bluenergysi sfidano nel recupero della nona giornata di. Gli scaligeri vanno a caccia di punti per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Non sarà però facile contro unache occupa la quarta posizione, seppur con due gare giocate in più. L’appuntamento è per mercoledì 16 dicembre alle ore 19:30. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface RISULTATI E CLASSIFICACOME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LANBV– Gas Sales Bluenergy0-2 (23-25, 19-25) ...

Champions League: Ore 20.30 live streaming, Pool D, Knack Roeselare – Kuzbass Kemerovo

