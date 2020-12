LIVE Virtus Bologna-Anversa 92-73, EuroCup in DIRETTA: gli emiliani dominano vincendo la nona partita europea di questa stagione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI: Virtus Bologna-Anversa 92-73. 92-73 Si muove ancora il punteggio con i due punti di Alibegovic e la tripla di Bleijenbergh. 90-70 Bomba di Dudzinski e gioco da tre punti completato da Weems. Timeout Anversa a un minuto dalla fine. 87-67 Abass: altri due dalla linea della carità. Virtus a +20. 85-67 Gamble con un altro canestro da dentro l’area e poi i due liberi di Abass. 81-67 Tripla di Branch: solo rete! 81-64 Gamble di fisico, di voglia, di precisione: altri due a referto per lui. 79-64 Cinque punti di fila per Anversa: tripla di Bleijenbergh e poi canestro dentro l’area di Branch. 79-59 Abass ingrassa le sue statistiche con un altro buon canestro. 77-59 Alibegovic inaugura l’ultimo quarto con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE QUI:92-73. 92-73 Si muove ancora il punteggio con i due punti di Alibegovic e la tripla di Bleijenbergh. 90-70 Bomba di Dudzinski e gioco da tre punti completato da Weems. Timeouta un minuto dalla fine. 87-67 Abass: altri due dalla linea della carità.a +20. 85-67 Gamble con un altro canestro da dentro l’area e poi i due liberi di Abass. 81-67 Tripla di Branch: solo rete! 81-64 Gamble di fisico, di voglia, di precisione: altri due a referto per lui. 79-64 Cinque punti di fila per: tripla di Bleijenbergh e poi canestro dentro l’area di Branch. 79-59 Abass ingrassa le sue statistiche con un altro buon canestro. 77-59 Alibegovic inaugura l’ultimo quarto con ...

PianetaBasketIT : LIVE EC - La Virtus Bologna ospita Anversa - Fantacalciok : Virtus Entella – Pordenone: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Virtus Entella – Pordenone: diretta live, risultato in tempo reale - e_sportfr : OGA Dota Pit : - GrifoRampante : Perugia-Virtus Verona 2-2: rimonta d'orgoglio nel segno di Paolo Rossi, il Grifo non cade -