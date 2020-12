LIVE Virtus Bologna-Anversa 57-38, EuroCup in DIRETTA: si riparte! Al via il terzo quarto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI RICOMINCIA COL terzo quarto! Pausa lunga: ci ritroviamo per la ripresa. FINISCE QUI IL SECONDO quarto: Virtus Bologna-Anversa 57-38. Si va all’intervallo. 57-38 Tripla di Kesteloot che chiude i primo due periodi. 57-35 Weems, Adams, e Hunter: tutti e tre in contropiede verso una difesa che non c’è più, con il terzo che completa anche un “And one”. 50-35 Weems da due: dilaga già la Virtus. 48-35 Pippo Ricci, ancora lui: una sentenza da tre! 45-35 Quattro punti di fila per i “Giganti” di Anversa: l’1/2 ai liberi di Dudzinski e la tripla di Bleijenbergh. Timeout Virtus ora a due minuti dalla fine. 45-31 Triplaaaaaaaaa di Ricci. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI RICOMINCIA COL! Pausa lunga: ci ritroviamo per la ripresa. FINISCE QUI IL SECONDO57-38. Si va all’intervallo. 57-38 Tripla di Kesteloot che chiude i primo due periodi. 57-35 Weems, Adams, e Hunter: tutti e tre in contropiede verso una difesa che non c’è più, con ilche completa anche un “And one”. 50-35 Weems da due: dilaga già la. 48-35 Pippo Ricci, ancora lui: una sentenza da tre! 45-35 Quattro punti di fila per i “Giganti” di: l’1/2 ai liberi di Dudzinski e la tripla di Bleijenbergh. Timeoutora a due minuti dalla fine. 45-31 Triplaaaaaaaaa di Ricci. ...

PianetaBasketIT : LIVE EC - La Virtus Bologna ospita Anversa - Fantacalciok : Virtus Entella – Pordenone: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Virtus Entella – Pordenone: diretta live, risultato in tempo reale - e_sportfr : OGA Dota Pit : - GrifoRampante : Perugia-Virtus Verona 2-2: rimonta d'orgoglio nel segno di Paolo Rossi, il Grifo non cade -