LIVE Sci alpino, Prova Val Gardena in DIRETTA: l’americano Goldberg realizza il miglior tempo, azzurri lontani (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Prova DI DISCESA IN VAL D’ISERE 14.02: l’americano Goldberg si porta al comando con il pettorale 35. Vantaggio di 22 centesimi sul connazionale Bennett e sul norvegese Kilde. azzurri tutti lontani dalle posizioni di vertice con Paris staccato a 1.30 dalla vetta. 14.00: Marsaglia chiude a 2.13 dalla vetta. 13.57: Emanuele Buzzi non ha terminato la Prova. 13.54: Sono scesi i primi trenta. In vetta c’è sempre la coppia formata dall’americano Bryce Bennett e dal norvegese Kjetil Jansrud. 13.50: Continuano gli inserimenti. Quarto ora l’austriaco Max Franz a 28 centesimi. 13.49: Quarto posto per il tedesco Romed Baumann con un ritardo di 43 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI DISCESA IN VAL D’ISERE 14.02:si porta al comando con il pettorale 35. Vantaggio di 22 centesimi sul connazionale Bennett e sul norvegese Kilde.tuttidalle posizioni di vertice con Paris staccato a 1.30 dalla vetta. 14.00: Marsaglia chiude a 2.13 dalla vetta. 13.57: Emanuele Buzzi non ha terminato la. 13.54: Sono scesi i primi trenta. In vetta c’è sempre la coppia formata dalBryce Bennett e dal norvegese Kjetil Jansrud. 13.50: Continuano gli inserimenti. Quarto ora l’austriaco Max Franz a 28 centesimi. 13.49: Quarto posto per il tedesco Romed Baumann con un ritardo di 43 ...

Alle 11.45 lo start (ma incombe la nebbia) per il primo test verso la discesa di sabato, preceduta venerdì dal super-g. Sette azzurri in pista, apre Muzaton col ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA IN VAL D'ISERE 12.15: Partenza rimandata ulteriormente alle 13.15 11.40: La partenza della prova è rimandata alle 13 pe ...

