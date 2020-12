LIVE Modena-Varsavia, Champions League volley in DIRETTA: si comincia! (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Parte bene Modena con il mani out di Petric. SI PARTE! 17.29 Derby in panchina tra Giani e Anastasi. 17.27 E’ il momento della presentazione delle squadre. Tra pochi minuti inizierà il match. 17.25 Le squadre in campo per il riscaldamento. 17.20 I Canarini si affideranno alla verve offensiva di Petric, Lavia e Vettori. 17.15 Si tratta della prima sfida tra queste due squadre. 17.10 Il Varsavia nel match d’esordio ha battuto i padroni di casa del Roeselare e quindi al momento sono in vetta al raggruppamento con gli stessi punti di Modena. 17.05 Gli emiliani dopo il successo di ieri puntano alla vetta del Gruppo D. 17.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Modena-Varsavia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Parte benecon il mani out di Petric. SI PARTE! 17.29 Derby in panchina tra Giani e Anastasi. 17.27 E’ il momento della presentazione delle squadre. Tra pochi minuti inizierà il match. 17.25 Le squadre in campo per il riscaldamento. 17.20 I Canarini si affideranno alla verve offensiva di Petric, Lavia e Vettori. 17.15 Si tratta della prima sfida tra queste due squadre. 17.10 Ilnel match d’esordio ha battuto i padroni di casa del Roeselare e quindi al momento sono in vetta al raggruppamento con gli stessi punti di. 17.05 Gli emiliani dopo il successo di ieri puntano alla vetta del Gruppo D. 17.00 Buonasera e benvenuti alladella sfida tra...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Modena LIVE Modena-Varsavia, Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale OA Sport LIVE Modena-Varsavia, Champions League volley in DIRETTA: si comincia!

17.05 Gli emiliani dopo il successo di ieri puntano alla vetta del Gruppo D. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Varsavia, match valido per la fase a gironi della Champions League ...

Jazz Caffe Trio, la musica live torna al Caffè Concerto

Torna la tradizione del buon Jazz al Caffè Concerto, in Piazza Grande a Modena. Nuove restrizioni permettendo, sabato 19 dicembre alle 13 si terrà il concerto del Jazz Caffe Trio, formato da Stefano C ...

