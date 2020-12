LIVE Modena-Varsavia | Champions League volley in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca-Kuzbass Kemerovo –programma Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per la fase a gironi della2020-2021 dimaschile. Nella bolla di Roeselare (Belgio) si disputa il round robin della massima competizione europea. Dopo il preziosissimo successo di ieri contro i russi del Kuzbass Kemerovo di Ivan Zaytsev gli emiliani sfidano i polacchi per la vetta del raggruppamento. Dal canto suo ilha vinto il match d’esordio contro i padroni di casa del Roeselare. Ricordiamo che staccano il pass per il prossimo turno le vincitrici dei cinque ...