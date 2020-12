LIVE Modena-Varsavia 3-0 Champions League volley in DIRETTA: i Canarini volano in vetta al girone (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Modena e Varsavia e buon proseguimento di serata. 18.57 Fantastica prestazione di Modena che vince in maniera netta un match molto insidioso. Con questo successo i Canarini volano in vetta in solitaria al Gruppo D. Una prestazione molto solida dei ragazzi di Giani che hanno meritato ampiamente la vittoria. 26-24 ACEEEEEEEEEEEEEE LAVIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Servizio flottante vincente!!!!!!!!! 25-24 Invasione di Wrona!!!! Ancora match point per Modena. 24-24 Il nastro devia fuori il servizio di Christenson. Annullato il match point. 24-23 MUROOOOOOOO MAZZONEEEEEEE!!!!! Modena pasticcia in attacco ma il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match trae buon proseguimento di serata. 18.57 Fantastica prestazione diche vince in maniera netta un match molto insidioso. Con questo successo iinin solitaria al Gruppo D. Una prestazione molto solida dei ragazzi di Giani che hanno meritato ampiamente la vittoria. 26-24 ACEEEEEEEEEEEEEE LAVIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Servizio flottante vincente!!!!!!!!! 25-24 Invasione di Wrona!!!! Ancora match point per. 24-24 Il nastro devia fuori il servizio di Christenson. Annullato il match point. 24-23 MUROOOOOOOO MAZZONEEEEEEE!!!!!pasticcia in attacco ma il ...

LIVE Modena-Varsavia, Champions League volley in DIRETTA: si comincia!

17.05 Gli emiliani dopo il successo di ieri puntano alla vetta del Gruppo D. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Varsavia, match valido per la fase a gironi della Champions League ...

