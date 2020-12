LIVE Modena-Varsavia 12-9, Champions League volley in DIRETTA: partono bene gli emiliani (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-9 ACEEEEEE PEEEEETRIIIIIIIIIC!!!!!!!!! Prima parte di match incredibile dello schiacciatore serbo. 11-9 Superlak forza la diagonale e sbaglia! 10-9 MUROOOOOO PETRIIIIIIIIIIIIIIIC!!!!! INCREDIBILE STAMPATA DELL’OPPOSTO DI Modena! 9-9 Errore al servizio di Stankovic. 9-8 Invasione di Kozlowski che è stata riscontrata solo dopo il videocheck chiamato da Modena. 8-8 Primo tempo incredibile di Stankovic!!! 7-8 Confusione di Modena in ricostruzione, fischiato fallo di doppia a Lavia. 7-7 Fantastico Petric che su una palla non precisa di Christenson beffa la difesa avversaria con un docile pallonetto. 6-7 Mazzone angola troppo il primo tempo e sbaglia. 6-6 Di poco out il servizio di Lavia. 6-5 Primo tempo perfetto di Mazzoni. 5-5 Ziobrowski non attacca ma spinge ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-9 ACEEEEEE PEEEEETRIIIIIIIIIC!!!!!!!!! Prima parte di match incredibile dello schiacciatore serbo. 11-9 Superlak forza la diagonale e sbaglia! 10-9 MUROOOOOO PETRIIIIIIIIIIIIIIIC!!!!! INCREDIBILE STAMPATA DELL’OPPOSTO DI! 9-9 Errore al servizio di Stankovic. 9-8 Invasione di Kozlowski che è stata riscontrata solo dopo il videocheck chiamato da. 8-8 Primo tempo incredibile di Stankovic!!! 7-8 Confusione diin ricostruzione, fischiato fallo di doppia a Lavia. 7-7 Fantastico Petric che su una palla non precisa di Christenson beffa la difesa avversaria con un docile pallonetto. 6-7 Mazzone angola troppo il primo tempo e sbaglia. 6-6 Di poco out il servizio di Lavia. 6-5 Primo tempo perfetto di Mazzoni. 5-5 Ziobrowski non attacca ma spinge ...

ElisVaris : RT @BandaPopolare: Un anno fa cantando per Pino #Pinelli per le vie di #milano con gli amici e compagni @thegang_it #live #banda #popolare… - BandaPopolare : Un anno fa cantando per Pino #Pinelli per le vie di #milano con gli amici e compagni @thegang_it #live #banda… - infoitsport : LIVE VOLLEY - Varsavia-Modena, gironi Champions League 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - infoitsport : LIVE Modena-Kuzbass 3-1, Champions League volley in DIRETTA: impresa dei Canarini! Sconfitto Ivan Zaytsev - trararitipi : RT @Neoludica_Art: #Cultura #Art #Games #ConceptArt #Scuola NEOLUDICA AL #FEM DI #MODENA:UN BELLISSIMO POMERIGGIO DI CONNESSIONI FRA #ARTE,… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Modena LIVE Modena-Varsavia 12-9, Champions League volley in DIRETTA: partono bene gli emiliani OA Sport LIVE Modena-Varsavia, Champions League volley in DIRETTA: si comincia!

17.05 Gli emiliani dopo il successo di ieri puntano alla vetta del Gruppo D. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Varsavia, match valido per la fase a gironi della Champions League ...

Jazz Caffe Trio, la musica live torna al Caffè Concerto

Torna la tradizione del buon Jazz al Caffè Concerto, in Piazza Grande a Modena. Nuove restrizioni permettendo, sabato 19 dicembre alle 13 si terrà il concerto del Jazz Caffe Trio, formato da Stefano C ...

17.05 Gli emiliani dopo il successo di ieri puntano alla vetta del Gruppo D. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Varsavia, match valido per la fase a gironi della Champions League ...Torna la tradizione del buon Jazz al Caffè Concerto, in Piazza Grande a Modena. Nuove restrizioni permettendo, sabato 19 dicembre alle 13 si terrà il concerto del Jazz Caffe Trio, formato da Stefano C ...