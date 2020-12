LIVE Juventus-Atalanta | Serie A calcio in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, Sorteggio Champions League 2020-2021:col Porto, urna nemica di Lazio edA 2020-2021: Cristiano Ronaldo e Dybala decisivi contro il Genoa, Theo Hernandez salva il Milan Buonasera e bentrovati alladel match tra, sfida valida per la dodicesima giornata del campionato diA 2020/21 dimaschile. Sfida molto interessante tra Andrea Pirlo, ancora imbattuto in campionato dopo la sola sconfitta in Champions League nella sfida d’andata contro il Barcellona, e Gian Piero Gasperini. I bianconeri sono quarti in classifica con 23 punti, a -4 dalla vetta e a ...