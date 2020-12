LIVE Juventus Atalanta Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La prima partita di Serie A 2020/21 in ordine di tempo di oggi mercoledì 16 dicembre, è Juventus – Atalanta, due squadre dal proseguo in campionato non sempre continuo ma che hanno ottenuto in maniera brillante la qualificazione alla fase successiva di Champions League. La sfida avrà inizio alle ore 18.30. Le scelte degli allenatori Pirlo ha intenzione di riproporre il 4-4-2 con la coppia Morata-Ronaldo davanti, Arthur e McKennie agiranno a centrocampo, esterni alti Ramsey e Chiesa, con la difesa formata da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo. Dopo i “litigi” tra Gasperini ed il Papu Gomez, quest’ultimo siederà in panchina, seppur regolarmente convocato: l’allenatore della Dea ha scelto Zapata punta unica con Pessina e Malinovskyi alle spalle del colombiano, con Gosens ed Hateboer a fare da esterni. Toloi, Romero e Djimisiti il terzetto difensivo ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La prima partita di Serie A 2020/21 in ordine di tempo di oggi mercoledì 16 dicembre, è, due squadre dal proseguo in campionato non sempre continuo ma che hanno ottenuto in maniera brillante la qualificazione alla fase successiva di Champions League. La sfida avrà inizio alle ore 18.30. Le scelte degli allenatori Pirlo ha intenzione di riproporre il 4-4-2 con la coppia Morata-Ronaldo davanti, Arthur e McKennie agiranno a centrocampo, esterni alti Ramsey e Chiesa, con la difesa formata da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo. Dopo i “litigi” tra Gasperini ed il Papu Gomez, quest’ultimo siederà in panchina, seppur regolarmente convocato: l’allenatore della Dea ha scelto Zapata punta unica con Pessina e Malinovskyi alle spalle del colombiano, con Gosens ed Hateboer a fare da esterni. Toloi, Romero e Djimisiti il terzetto difensivo ...

