LIVE Juventus-Atalanta 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | nerazzurri in crescendo nel finale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.19 Partita molto equilibrata all’Allianz Stadium: laè in vantaggio grazie a una prodezza di Federico Chiesa ma ha perso Arthur per un problema fisico.innel finale. FINE PRIMO TEMPO 48? FINISCE QUI LA PRIMA FRAZIONE! Ritmi sostenuti a Torino. 45? 3 minuti di recupero a Torino! 43? Meglio la Dea negli ultimi minuti: bianconeri troppo sulla difensiva dopo l’uscita di Arthur. 41? SI SUPERA SZCZESNY! Che punizione di Malinovski con il sinistro da destra. 40? Punizione interessante per l’: sfida nella sfida tra Leonardo Bonucci e Duvan Zapata. 37? Terza partita del turno infrasettimanale dopo i pareggi di ieri tra Udinese-Crotone e Benevento-Lazio nella sfida tra i fratelli Inzaghi. 34? Match apertissimo a ...