LIVE Inter Napoli Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Match molto importante e delicato per Inter e Napoli, che si sfideranno allo stadio San Siro alle ore 20.45 oggi mercoledì 16 dicembre. In palio punti importantissimi per le Formazioni allenate da Conte e Gattuso. Le scelte degli allenatori Solito 3-5-2 per Conte con la difesa titolare composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni, a centrocampo Brozovic, Gagliardini e Barella titolari con Young e Darmian sugli esterni e coppia offensiva classica con Lukaku e Lautaro. Gattuso ritrova il 4-3-3 con Ospina tra i pali, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Ru, in mediana Bakayoko e Demme, Zielinski trequartista e trio offensivo formato da Lozano, Mertens e Insigne. Formazioni ufficiali Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Match molto importante e delicato per, che si sfideranno allo stadio San Siro alle ore 20.45 oggi mercoledì 16 dicembre. In palio punti importantissimi per leallenate da Conte e Gattuso. Le scelte degli allenatori Solito 3-5-2 per Conte con la difesa titolare composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni, a centrocampo Brozovic, Gagliardini e Barella titolari con Young e Darmian sugli esterni e coppia offensiva classica con Lukaku e Lautaro. Gattuso ritrova il 4-3-3 con Ospina tra i pali, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Ru, in mediana Bakayoko e Demme, Zielinski trequartista e trio offensivo formato da Lozano, Mertens e Insigne.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, ...

Inter : ?? | FOTOGALLERY Un'altra vittoria in rimonta! ?? Tutte le più belle immagini di #CagliariInter ?? #FORZAINTER ????… - Inter : ?? | DOMANI #CagliariInter è live su @DAZN_IT domenica alle 12.30! ?? Vi aspettiamo ?? - DBenedectus : Per la dodicesima giornata di campionato l'Inter riceve il Napoli al Meazza The post LIVE – Inter-Napoli 0-0: torna… - MondoNapoli : MONDONAPOLI LIVE - Siamo in diretta con il pre Inter-Napoli! Anche su Twitch - - fcin1908it : LIVE - Inter-Napoli 0-0: torna la LuLa, fuori Eriksen. Conte non vuole cali di tensione - -