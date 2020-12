LIVE Dinamo Sassari-Bakken Bears 71-93 | Champions League basket in DIRETTA | il Banco di Sardegna cade in casa a sorpresa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.17 La nostrasi chiude qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata su OA Sport. 22.14 Serata no per lache crolla aincontro idi coach Steffen Wich e deve dunque rinviare l’appuntamento con la qualificazione agli ottavi diballal prossimo turno. Ora gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco dovranno resettare tutto in vista del match di campionato di domenica che vedrà ildi...