LIVE Dinamo Sassari-Bakken Bears 47-55 | Champions League basket in DIRETTA | il Banco rincorre nel terzo quarto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55-61 Scivola Darboe in attacco, Katic va in campo aperto e appoggia al tabellone, -6. 53-61 2/2 per l’ex Lyetuvos rytas. Fallo di Ongwae su Bendzius, liberi. 51-61 Darboe in avvicinamento. 51-59 2/2 Bilan. Viaggio in lunetta per Miro Bilan dopo il fallo subito da Darboe.in bonus. 49-59 Evans dalla media. Anche iesauriscono il bonus, 3’54” sul cronometro delperiodo. 49-57 Due liberi di Eimantas Bendzius che non segnava dal primoe arriva a quota 13 in serata. 47-57 2/2 Jukic, vantaggio in doppia cifra per ia 4’43” dalla fine delha esaurito il bonus, 2 falli per gli ospiti. Viaggio in lunetta per ...