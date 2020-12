LIVE Dinamo Sassari-Bakken Bears 37-41 | Champions League basket in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo di Spissu su Peterson a rimbalzo, Pozzecco chiama time out. 41-47 Diouf a rimbalzo, iristabiliscono le distanze, +6. 41-45 Piazzato di Stephens. 41-43 Jumper di Jukic. 41-41 Bilan dal post basso in girata, parità! 39-41 Burnell appoggia al tabellone in entrata.IL TERZO QUARTO 21.25 Squadre di nuovo in campo, tra pochissimo l’inizio deltempo. 21.18 A tra poco per iltempo disu OA Sport. 21.15: 11/26 da due, 4/12 da tre e 3/3 i liberi.: 6/18 da 2, 7/21 da tre e 8/10 i liberi, top-scorer Bendzius ...