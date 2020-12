L’Italia zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio. Spostamenti liberi nel prossimo weekend (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un'ipotesi che genera scontro nel Governo riguarda la possibilità di anticipare le vacanze di natale e chiudere le scuole il 19 dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un'ipotesi che genera scontro nel Governo riguarda la possibilità di anticipare le vacanze di natale e chiudere le scuole il 19. L'articolo .

GiovanniToti : Francamente non riesco a capire perché questo Paese non riesca a tenere le stesse regole per almeno una settimana.… - Agenzia_Italia : Tutta l'Italia va verso la zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio - matteograndi : Però basta con disinformazione e qualunquismo. In Germania scattano misure perché crescita è esponenziale; in Itali… - Lella562 : RT @ilruttosovrano: La Lega bipolare che con i Presidenti di Regione chiede la zona rossa per l'Italia fino all'Epifania e con il segretari… - mattiaross1 : RT @flavagno: Siamo passati in pochi giorni da deroghe a piccoli comuni a zona rossa per tutta l’Italia. Non percepite anche voi quanta sci… -

