L'Italia del virus come in guerra. Mai tanti morti dal 1944 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paolo Guzzanti Certo che 700mila morti è un numero infernale ed evocativo, perché ricordiamo che quello è anche il numero dei morti dell'Italia per la Seconda guerra mondiale Certo che 700mila morti è un numero infernale ed evocativo, perché ricordiamo che quello è anche il numero dei morti dell'Italia per la Seconda guerra mondiale. E sappiamo bene che la quantità di Italiani finiti sottoterra o in cenere in questo dannato 2020, è eccezionale soltanto per la quota aggiuntiva che dipende dal Coronavirus. Il numero dei decessi annui viaggia normalmente intorno ai 600mila, tutti da cause naturali che nella statistica comprendono anche suicidi, omicidi e incidenti. La statistica è una scienza paradossale ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paolo Guzzanti Certo che 700milaè un numero infernale ed evocativo, perché ricordiamo che quello è anche il numero deidell'per la Secondamondiale Certo che 700milaè un numero infernale ed evocativo, perché ricordiamo che quello è anche il numero deidell'per la Secondamondiale. E sappiamo bene che la quantità dini finiti sottoterra o in cenere in questo dannato 2020, è eccezionale soltanto per la quota aggiuntiva che dipende dal Corona. Il numero dei decessi annui viaggia normalmente intorno ai 600mila, tutti da cause naturali che nella statistica comprendono anche suicidi, omicidi e incidenti. La statistica è una scienza paradossale ...

