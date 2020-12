L’Italia decide le Zee | il rischio di una trappola balcanica

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) I rappresentanti di Italia, Croazia e Slovenia si incontreranno in un trilaterale a Trieste per parlare di Zone economiche esclusive. Il problema non è di secondaria importanza per nessuno dei tre Paesi. L’Alto Adriatico, ad oggi, è un punto strategico fondamentale come snodo tra Mediterraneo e Europa centrale e orientale. E i tre Stati, che InsideOver.