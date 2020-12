Liquefazione del sangue di San Gennaro: la spiegazione della scienza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Liquefazione del sangue di San Gennaro è un fenomeno conosciuto in tutto il mondo, ma qual è la spiegazione della scienza a riguardo? San GennaroIl fenomeno della Liquefazione del sangue di San Gennaro, patrono di Napoli, è un fenomeno noto non solo nel capoluogo campano, bensì in tutto il mondo. Sono, però, in tanti a chiedersi se a questo proposito esista una spiegazione scientifica. Ecco, quindi, la risposta della scienza. La storia del santo San Gennaro, storicamente nato a Napoli nel III secolo, è stato un vescovo di Benevento, poi decapitato su ordine di Diocleziano durante la persecuzione dei cristiani. Si ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ladeldi Sanè un fenomeno conosciuto in tutto il mondo, ma qual è laa riguardo? SanIl fenomenodeldi San, patrono di Napoli, è un fenomeno noto non solo nel capoluogo campano, bensì in tutto il mondo. Sono, però, in tanti a chiedersi se a questo proposito esista unascientifica. Ecco, quindi, la risposta. La storia del santo San, storicamente nato a Napoli nel III secolo, è stato un vescovo di Benevento, poi decapitato su ordine di Diocleziano durante la persecuzione dei cristiani. Si ...

antonio_randino : Il miracolo della liquefazione del Sangue di #SanGennaro non si è compiuto neppure dopo la Messa presieduta da SER… - DKlatschbase : RT @Helliot_Spencer: Mi conforta vedere che, nella scala delle aspettative, l'attesa per la liquefazione del sangue di San Gennaro ha super… - Helliot_Spencer : Mi conforta vedere che, nella scala delle aspettative, l'attesa per la liquefazione del sangue di San Gennaro ha su… - WildHerbWays : RT @perchetendenza: 'San Gennaro': Perché non si è rinnovato il miracolo della liquefazione del suo sangue atteso nella giornata di oggi, u… - TGiuseppe61 : #SanGennaro ha appena comunicato che il miracolo della liquefazione del sangue avverrà dopo il rientro della minist… -