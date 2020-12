Libia | la Banca centrale unifica il tasso ma i negoziati…

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per la prima volta negli ultimi cinque anni, il Consiglio di amministrazione delladellasi riunisce in una riunione “ta” in cui decide l’implementazione di un accordo dall’enorme peso politico – oltre che tecnico – sulla parificazione deldi cambio che dovrebbe portare alla rizione delle due filiali concorrenti a est (Cirenaica) e ovest (Tripolitania), spaccate secondo le divisioni che hanno portato a varie guerre tra le due regioni. L’accordo raggiunto è un successo diplomatico per l’inviata Onu, l’americana facente funzione Stephanie Williams, per il vicepremier Ahmed Maiteeg, che hanno lavorato più attivamente per portare in contatto le due anime libiche. “È un passo che serve gli interessi dell’economia nazionale”, ha commentato con un ...